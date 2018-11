Kozlovska: Latvijas Ārstu biedrības vadība melo sabiedrībai

"Runā visādi. It kā neesot maksājuši biedra naudas vai arī neesot biedri. Ja par kādu no kolēģiem oriģināla vietā ir tikusi iesniegta kopija, kā tas tiek uzsvērts, normāli būtu par to aizrādīt un palūgt oriģinālu, jo ir taču vairāk nekā skaidrs, ka ir notikusi kļūda, samainot dokumentus. Diemžēl tā tas nenotiek," sacīja Kozlovska.

Viņa piebilda, ka ne Biedrību un nodibinājumu likumā, ne LĀB statūtos nav neviena punkta, kurš pieļautu to, ka biedra naudas nomaksa var būt saistīta ar biedra tiesību ierobežošanu. Vēlēt un tikt ievēlētam ir biedra pamattiesības un kandidātu izvirzīšana ir vēlēšanu sastāvdaļa, turklāt likums nosaka to, ka biedra tiesības var tikt ierobežotas tikai īpašos gadījumos ar sapulces, nevis valdes, lēmumu un vienīgi tad, ja ir cilvēka paša piekrišana, sacīja LLĢĀ prezidente.

Kozlovska arī piebilda, ka LĀB statūtos ir punkts, kas dod tiesības valdei izslēgt biedru no biedrības, ja viņš divus gadus nav maksājis biedra naudu, tomēr arī šādā gadījumā valdei biedram par to rakstiski jāpaziņo piecu dienu laikā. Biedram ir likumīgas tiesības pieprasīt, lai šis lēmums tiktu pārskatīts sapulcē, piebilda ģimenes ārste. "Cik zinu, kolēģi nav saņēmuši šādas vēstules un nezina, ka būtu tikuši izslēgti. Tas nozīmē to, ka viņiem ir tiesības gan vēlēt, gan izvirzīt kandidātus. Tādēļ es un mani kolēģi notikušo uzskatām par sava goda un cieņas aizskārumu un pieprasām LĀB prezidenta nekavējošu publisku atvainošanos par šo nodarījumu, un paskaidrojumu sniegšanu par katru personu atsevišķi, pamatojoties uz to, ka ir ticis pārkāpts arī Latvijas Ārstu ētikas kodekss," uzsvēra Kozlovska.