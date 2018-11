Tiesa noraida lūgumu izvērtēt tiesnešu atbilstību "Latvenergo" pamatlietā

Pēc divas stundas ilga pārtraukuma Celms paziņoja tiesas lēmumu, ka Livanoviča lūgums klasificējams kā noraidījums un ka šis noraidījums nav pamatots. Tiesas ieskatā nav konstatēts Kriminālprocesa likuma 52.panta pārkāpums, tāpēc tiesas sastāvam nav pamata atkāpties no lietas izskatīšanas.

Tāpat tiesa šodien nolēma pievienot lietas materiāliem prokurores iesniegto izziņu no Valsts robežsardzes par to, ka lietā apsūdzētais uzņēmējs Maksims Ter-Oganesovs laikā no jūnija līdz oktobrim deviņas reizes šķērsojis Latvijas robežu. Izziņa lietas materiāliem pievienota kā apsūdzēto raksturojošs dokuments.