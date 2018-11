Vācija kļūs pieejamāka viesstrādniekiem no valstīm ārpus ES

Laikraksts "Süddeutsche Zeitung" ziņo, ka viena no lielākajām izmaiņām ir atteikšanās no noteikuma, kas prasīja darba devējiem pierādīt, ka vakantajam amatam nav cita piemērota Vācijas vai kādas citas ES valsts pilsoņa, pirms pieņemt darbā imigrantu no valsts, kas nav ES dalībvalsts.