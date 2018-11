"Pasaules mūzikas vēsturē nav daudz skaņdarbu, kuru atskaņošanā iesaistīti vairāki diriģenti vienlaicīgi – Dohertija “Laika mašīna” ir viens no tiem. Orķestra mūziķiem tas nozīmē lielāku skaidrību ritmiski komplicētā opusa kopspēlē, bet diriģentiem tas nozīmē sava līderības instinkta ierobežošanu komandas darba labā, un tas, manuprāt, ir rets un lielisks izaicinājums. Katrs no diriģentiem šajā opusā atbild par vienu noteiktu orķestra grupu un tās lomu kopējā skaņurakstā, līdz ar to skaņdarba koordinācija un arī interpretācija veidojas, kopīgi par to vienojoties. Domāju, ka šāds fokuss arī klausītājiem šķitīs neierasts un interesants,” stāsta LNSO mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents Andris Poga.