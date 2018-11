Dzintaru koncertzālē uzstāsies neatkārtojamais Omera Avitala džeza kvintets no Ņujorkas

Omers Avitals ir komponists sapņotājs – virtuozs džeza mūziķis, kura radītā mūzika pārkāpj džeza izteiksmes robežas un iekustina publiku, bagātinot to ar garīgām vērtībām.

“New York Times”, “Downbeat” un “Jazzis” kritiķi viņu slavē kā “neparastu”, “dārdoši atjautīgu” un “vienu no aizraujošākajiem mūziķiem, kas pēdējo 20 gadu laikā ienācis džeza pasaulē”.

Omera Avitala skaņdarbos sastopamas gan izsmalcinātas džeza sarunas, gan īpatnēji Vidusāzijas ritmi un tradicionālā sefārdu mūzika džeza noskaņās. Ar savu jaunāko skaņdarbu “Austrumu svīta” (Suite of the East) O. Avitals ir pārvērtis savu tradicionālo džeza skanējumu par Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas mūzikas priekšnesumu. Ambiciozo, domīgo un prieka pilno albumu Francijas radiostacija “TSF Jazz” nodēvēja par “Gada albumu”, bet radiostacija “NPR Music” 2012. gadā to iekļāva savā džeza albumu TOP 10.