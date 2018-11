Par 40% palielina maksu par nepamatotu NMPD izsaukumu

Līdz šim par nepamatotu izsaukumu maksa bija 40,14 eiro, bet turpmāk par šādu "pakalpojumu" būs jāmaksā 56,56 eiro, kas ir vidēji par 40% vairāk. Tāpat no 93,91 eiro līdz 133,39 eiro palielināta cena par brigādes izsaukumu pie ārzemnieka, kurš nesaņem no valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, kā arī palielinātas pārējo NMPD maksas pakalpojumu cenas.

Lielākā daļa no maksas pakalpojumiem, kurus NMPD sniedz, ir medicīnas pakalpojumu nodrošināšana pēc iestāžu, uzņēmumu vai organizāciju pasūtījuma. Tikai retos gadījumos, aptuveni 1% no visiem izsaukumiem, maksas pakalpojumi tiek sniegti arī iedzīvotājiem, bet par to vienošanās tiek panākta pirms NMPD brigādes nosūtīšanas uz izsaukumu. Ņemot vērā operatīvo situāciju, NMPD ir tiesības atteikt maksas pakalpojumu sniegšanu, skaidroja ministrijā.