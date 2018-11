Francijā atver unikāla dizaina Apple veikalu

Savukārt pašas ēkas iekšienē ir atjaunotas oriģinālās koka un marmora kāpnes. Tāpat arhitekti ir atjaunojuši ēkas fasādi un citas vēsturiskās detaļas, taču pārējais interjers ir ieturēts modernisma manierē. Katrai no veikala telpām ir balkons, no kura paveras skats uz blakus esošajām vēsturiskajām ēkām, bet no dažiem balkoniem ir redzams pat Eifeļa tornis. “Šis noteikti ir viens no unikālākajiem Apple veikaliem pasaulē – tas atrodas pasaules skaistākajā avēnijā, un šeit ir jaušams īstais Parīzes stils,” stāsta “Foster+ Partners” studijas vadītājs Stefans Belings.