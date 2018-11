Rīgas domes opozīcija "norauj" jautājumu par Rīgas Bāriņtiesas priekšsēdētāja pārvēlēšanu

To, ka valdošajai koalīcijai nepietiek kvoruma, opozīcija izmantoja, jau skatot šķietami tehnisku jautājumu par "valsts pārvaldes funkciju veikšanai izglītības, jaunatnes un sporta nozarē nepieciešamajiem Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamajiem īpašumiem".

Lēmums paredzēja bijušo bērnudārza ēku Biķernieku ielā 4 svītrot no izglītības funkcijai paredzēto īpašumu saraksta. Pēc Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Gunta Helmaņa teiktā, šāds lēmums pieņemts, jo īpašumu atjaunot būtu nesamērīgi dārgi, taču opozīcijas pārstāvju ieskatā ēkas atjaunošana būtu veids, kā risināt samilzušo problēmu ar rindām bērnudārzos.

Kad par Krasnogolova pārvēlēšanu tika lemts jūnijā, opozicionāri norādīja, ka, balstoties uz Bāriņtiesas likumu, "organizējot bāriņtiesas priekšsēdētāja amata vēlēšanas, attiecīgās pašvaldības dome izprasa no Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) atzinumu par bāriņtiesas darbību pēdējo triju gadu periodā". Šāda prasība esot obligāta, taču deputātu rīcībā bāriņtiesas darba izvērtējuma nebija, līdz ar to lemt par priekšsēdētāja atkārtotu ievēlēšanu nebija iespējams un jautājums no darba kārtības tika izņemts.