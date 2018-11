MEDRULL aromātiskais plāksteris pret iesnām MY LITTLE NOSE

Iesnu ārstēšanai ir paredzēti daudz dažādu veidu līdzekļi, iespējams arī kāds tautas medicīnas veids, par kuru kāds ir dzirdējis no saviem vecvecākiem vai arī internetā izlasījis. Ir pat radies sava veida teiciens par iesnu ārstēšanu:’’ ar zālēm septiņas dienas, bez zālēm nedēļu’’. MEDRULL savā plašajā plāksteru sortimentā jau trešo ziemas sezonu veiksmīgi piedāvā aromātisko plāksteri- MY LITTLE NOSE, kas ir īpaši piemērots bērniem no 3 gadu vecuma, lai iesnu gadījumā, kad ir aizlikts deguns- atvieglotu elpošanu un ārstēšanas procesu.

FOTO: Publicitātes foto

Tas ir veidots plākstera veidā, kura materiāls ir piesūcināts ar dažādām ēteriskajām eļļām- piparmētru, priežu, eikaliptu, apelsīnu un citronu. MY LITTLE NOSE plāksteru pielietojuma veids var būt gan to pielīmējot pie nakts drēbēm, vēlams krūšu rajonā vai arī uzlīmēt uz spilvendrāna malas vai arī uz gultas malas. Gaistot šīm ēteriskajām eļļām, tiek atvieglota elpošana un īpaši labi atvieglo bērnam aizmigšanas procesu. Aromterapijas efekts ilgst līdz 8 stundām, līdz ar to tā funkcionalitāte norisinās gan nakts laikā, gan arī, piemēram, bērnam atrodoties visu dienu dārziņā. Katrs plāksteris ir iepakots atsevišķa iepakojumā, kas nodrošina tā galvenās īpašības saglabāšanu līdz pielietojuma brīdim. Svarīgi uzsvērt, ka plāksteris neatstāj traipus un ir viegli gan pielīmēt, gan noņemt, kā arī pie kustībām neburzās.

FOTO: Publicitātes foto

Produkta funkcionalitāti un efektivitāte apstiprinās arī tikko veiktajā eksperimentā, ko veiksmīgi palīdzēja realizēt Latvijas veselības portāls medicine.lv. MEDRULL aicina Jūs iepazīties ar šiem neatkarīgajiem testēšanas rezultātiem aromātiskajam plāksterim MY LITTLE NOSE! Testēšana laikā piedalījās neatkarīgi 15 dalībnieki. Atsauksmēs par aromātisko plāksteri MEDRULL MY LITTLE NOSE varat izlasīt šeit.

FOTO: Publicitātes foto

MEDRULL atgādina, ka pirms produkta lietošanas nepieciešams uzmanīgi iepazīties ar lietošanas instrukciju. Produkts ir pieejams lielākajos aptieku un arī veikalu tīklos. MEDRULL vēl visiem stipru veselību, taču iesnu gadījumā MY LITTLE NOSE nāks palīgā!

