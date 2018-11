Aicina pieteikt kandidātus Normunda Naumaņa Gada balvai kritikā

Gan Gada balvai, gan Jaunā kritiķa/es balvai var pieteikt autorus, kas aizvadītā gada laikā darbojušies teātra, kino, literatūras, mūzikas, vizuālās mākslas, arhitektūras un dejas mākslas kritikas jomā. Balvām var pieteikt recenzijas, kas publiskotas laikā no 2017. gada 1. decembra līdz 2018. gada 1. decembrim. Kandidātus var pieteikt jebkurš interesents, arī pats autors. Jaunā kritiķa/es balvai var pieteikt kandidātus, kuri līdz 2018. gada 1. decembrim nav sasnieguši 28 gadu vecumu. Pieteikumi jāiesūta līdz 10. decembrim.

Izskatot pieteikumus abām balvām, tiks vērtēta kritiķu spēja ne vien analizēt mākslas darba kvalitātes, jauno un izcilo nošķirt no viduvējībām un neveiksmēm, bet arī prasme konkrēto mākslas notikumu aplūkot plašākā kultūrvēsturiskā vai mūsdienu mākslas kontekstā. Pagājušā gada galvenās balvas saņēmēja Anda Baklāne uzskata, ka: "dažreiz saka, ka visu nozīmīgo savulaik jau uzrakstījuši Platons, Šekspīrs vai Gēte, cilvēki mūžīgi mēģinot rast atbildes uz vieniem un tiem pašiem jautājumiem par esamību, nāvi un cilvēku attiecībām. Tomēr pēdējā laikā būtiski šķiet domāt tieši par to, kā kultūras un sabiedrības mainās. Jaunas attiecību formas ir kā matemātiskas problēmas, kuras jāatrisina. Jo nopietnākas problēmas skar kultūras un sabiedrības, jo vairāk mākslas un domāšanas par to vajadzīgs."