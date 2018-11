Renārs Zeltiņš velta aizkustinošus vārdus meitiņai dzimšanas dienā

Beidzot vai jau,grūti pateikt:),bet manas meitiņas laika kapsulā vakar tika sasniegts 12 mēnešu nogrieznis,kuru laikā mana dzīve ir pārvērtusies. Šo sirreālo gadu grūti izmērīt laika mērvienībā,bet ir skaidrs,ka augusi pacietība,ir nākusi pieticība un sakrājusies pateicība. Emma ir diža dzīves vērtība,kas prasa lielāko atbildību,rūpes un atbalstu. Mans uzdevums,kā tētim ir būt blakus,sniegt plašu mīlestību un mācīties līdz ar meitu pārvarēt varenos dzīves izaicinājumus,kā arī piedzīvot nepiedzīvoto. Mums kopā vēl ir ļoti ļoti daudz laika...,kas paskries ātri. Tāpēc es novērtēšu katru sekundi un katru minūti no tā,ko tas sniedz,lai beigu beigās meita izaugtu drosmīga,empātiska un galvenais - laimīga!♥️

