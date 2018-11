"Stadler" vīlies par zaudējumu PV elektrovilcienu iepirkumā

Aģentūra LETA jau vēstīja, ka PV jaunos elektrovilcienus iegādāsies no Spānijas uzņēmuma "Talgo". Kopējā vilcienu piegādes līgumcena ir 225 303 262 eiro. Līgumcenā ietilpst vilcienu, kā arī to uzturēšanai nepieciešamā aprīkojuma piegāde un rezerves daļu fonda piegāde pirmajiem pieciem gadiem, un personāla apmācība.

Tāpat ziņots, ka valdība 5. novembrī nolēma, ka PV līdz 2024. gadam elektrovilcienu rezerves daļu fonda un vilcienu uzturēšanas iekārtu, kā arī vilcienu depo izbūvē varēs ieguldīt līdz 259 miljoniem eiro no valsts budžeta.

Šis ir Latvijas trešais mēģinājums nopirkt jaunus vilcienus. Pirmajā iepirkumā, kurā piedalījās CAF un "Stadler", par uzvarētāju tika pasludināts CAF, taču "Stadler" ierosinātās tiesvedības rezultātā konkursa rezultāts tika atcelts. Otrajā iepirkumā piedalījās "Hyundai Rotem" un "Stadler". Labākās cenas piedāvājumu iesniedza "Hyundai", taču tika izslēgts no konkursa tehnisku iemeslu dēļ, savukārt toreizējais satiksmes ministrs Anrijs Matīss (V/S) paziņoja, ka vilcienu iegādei no "Stadler" nav finansējuma, un PV līgumu nenoslēdza.