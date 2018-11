200 miljonus eiro vērtajā armijas auto iepirkumā kā labākais novērtēts Somijas uzņēmuma piedāvājums

"Paramount Group" vārds pasaules medijos izskanējis saistībā ar tās īpašnieka Aivora Ičikovica, iespējams, nelikumīgām darbībām. Piemēram, Lielbritānijas medijs "Telegraph" 2014.gadā vēstīja, ka "Paramount Group" 2013.gadā uzvarēja iepirkumā Malāvijā par tiesībām piegādāt valstij krasta apsardzes laivas, taču pēc prezidenta Pītera Mutarika nākšanas pie varas atklājies, ka 2012.gadā "Paramount Group" no iepriekšējās prezidentes Džoisas Bandas iegādājas prezidentālo lidmašīnu, taču ļāvuši viņai to turpināt izmantot, neprasot par to samaksu. "Paramount Group" gan visas aizdomas par nelikumīgiem darījumiem ir noliegusi, medijos skaidrojot, ka līgumi noslēgti atbilstoši Malāvijas likumdošanai.

Dienvidāfrikas medijs "The Sunday Times" vēstīja, ka Ičikovica vārds medijos ir izskanējis saistībā ar vairākiem uzņēmumiem, kas bijuši iesaistīti plaša mēroga korupcijas skandālos. Ičikovics esot saistīts ar skandālu, kurā bija iesaistīts Izraēlas vēstnieks Dienvidāfrikas Republikā Artūrs Lenks, kurš no Ičikovica 2013.gadā saņēma pilnībā apmaksātu braucienu uz safari, vēstīja Izraēlas publikācija "Times of Israel". No publiski pieejamās informācijas gan secināms, ka Lenks vēl aizvien ir saglabājis vēstnieka amatu.