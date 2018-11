"Čekas maisu" "raganu medības" jau sākušās, atzīst leģendārā raidījuma vadītājs Ermanbriks

Otra spilgta epizode VDK sakarā Ermanbrikam saistās ar kādu "Varavīksnē" demonstrētu videoklipu. Laionela Ričija dziesmas videoversijā kopā ar britu aktrisi Helēnu Mirenu filmējās Kirova vārdā nosauktā Ļeņingradas teātra baletdejotājs Mihails Barišņikovs, kurš trupas viesturnejas laikā Kanādā pārbēga un vēlāk dzīvoja ASV.

Ermanbriks stāsta: "Šī dziesma ar visu Barišņikovu ir no tādas pie mums nelabas filmas „Baltās naktis“, aizliegtas, protams. Nu, es biju līdz ar to sagrēkojies pamatīgi, un tad mani uzaicināja un es uzrakstīju; mazliet biju nosvīdis - ko tad man teikt? Un es uzrakstīju, ka visus tos materiālus esmu dabūjis Maskavā. Es zināju, kā ir Maskavā un kas tur ir, un tur faktiski nekā tāda nebija toreiz.

Bet es to nozagu no satelītiem, Tallinā tas notika, videoinženieri tur no Somijas, savulaik pa gaisu mēs ierakstījām. Ja es būtu atzinies, kur dabūju, tad šis ceļš būtu noteikti slēgts. Un tas bija nelegāls ceļš katrā ziņā. Šādā ceļā varēja daudzus dažādus materiālus dabūt no kapitālistiskām valstīm, pa tiešo no interneta. Ne no interneta, bet ar satelīta palīdzību. Tātad tas būtu ciet, un tad arī šis raidījums, tā „Varavīksne“, kuru visi, tik ļoti daudzi skatījās, nu tad arī būtu šo raidījumu jālikvidē."

Ermanbrika teikto vārdu patiesumu varētu pārbaudīt ar viņa pašrocīgi rakstītajiem ziņojumiem. Taču VDK arhīvā to nav. VDK žurnāla izraksts liecina, ka viņa darba un personīgās lietas 90. gada beigās un 91. gada sākumā iznīcinātas. Pēc neoficiālām ziņām, daļu darba lietu tomēr nesadedzināja, bet aizveda uz Krieviju. Aģenta "Māra" ziņoto vēl varētu noprast no operatīvajām lietām daļēji atjaunotajā elektroniskajā datu bāzē "Delta", bet arī tur nav ne Ermanbrika ziņotā, ne par viņu rakstītā.

Saglabājusies vienīgi Ermanbrika aģenta uzskaites kartīte. Tajā ir viņa segvārds, Ermanbrika vervētāja Aivara Dombrovska un VDK 5. daļas priekšnieka vietnieka virsnieka Frīdriha Straubes-Strausa vārds. Ermanbriks negrasās sev kaisīt pelnus uz galvas, bet ir pateicīgs, ka savu stāstu var izstāstīt. Viņš apzinās, ka ne visi viņam noticēs.

"Mani tracina visvairāk tas, ka šie aģenti, nu tie bija varbūt vismaznozīmīgākie visā šajā Padomju Savienības murgā, kas toreiz bija un kurā mums bija jādzīvo, jo galvenie jau bija šie čekas virsnieki, darbinieki, profesionālie darbinieki, bet atkal - tas jau bija tas zobens, kas cirta galvu, bet roka bija Komunistiskā partija.

Un ikdienā galvenā redaktora vietniece bija partijas dāma, arī krieviete pēc tautības. Viņa vienmēr mani sunīja - kāpēc tu to dari - un teica arī konkrēti: to drīkst rādīt un to nedrīkst rādīt. Un mums bija jāņem arī kaut kas ārā no šiem raidījumiem pēc tam, kad nodevām skatīšanai.

Skaidrs, ka to gan es apzinājos, ka tas īsti labi nav, es nejutos īpaši ne drosmīgs vai kaut kāds. Es biju diezgan nelaimīgs, jo bija grūti ikdienas kritiku no partijas darbiniekiem, tiem, kas vadīja faktiski šo ideoloģisko darbu, to bija diezgan grūti izturēt, jo tā bija nervu slodze," saka Ermanbriks.

80. gadu beigās Ermanbrika pārstāvētā Rīgas skaņu ierakstu studija izdeva plati un kaseti "Dziesmas brīvai Latvijai", uz tās vāka bija Brīvības piemineklis un ierakstā dzirdamas līdz šim aizliegtas dziesmas, topstarp brīvās Latvijas valsts himna.

Viņš stāsta, ka 80. gadu beigās aģentūras loma bija mazinājusies, vajadzīgo informāciju partija un čeka ieguva no tādām organizācijām kā Rakstnieku un Komponistu savienība, kurām bija ievērojama loma Atmodas procesos.