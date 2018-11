Viens no visu laiku labākajiem Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) bumbas triecējiem grozā no augšas Vinss Kārters (Atlantas "Hawks") pēdējā spēlē sasniedza 25 000 gūto punktu robežu, turklāt viņš to izdarīja ar "slam dunk", kas atzīta par dienas skaistāko epizodi Top 10. Otrajā vietā arī ar bumbas triecienu grozā no augšas ierindots Minesotas "Timberwolves" basketbolists Karls Entonijs Taunss.