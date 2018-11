5 paņēmieni, kā īstenot zero-waste filozofiju savā mājoklī

Tajos var atrast visu – no labām grāmatām, bērnu rotaļlietām līdz dizaina priekšmetiem un zīmolu apģērbiem. Lai izbrīvētu vietu garderobē un jautri pavadītu laiku, laba ideja ir uzrīkot “andeles” ballīti draudzeņu lokā.

Vai kopā ar kaimiņiem sarīkot Skandināvijā tik populārās piemājas “garāžas izpārdošanas” – kas neder tev, iespējams noderēs kaimiņam un otrādi. Jautrība garantēta un arī māja brīvāka no nevajadzīgām mantām. Ja draudzeņu pulkā nav izdevies atrast apģērbam jaunu īpašnieku, padomā, vai to nevari aizvest uz kādu ziedojumu kasti vai, nedaudz piestrādājot ar šķērēm, adatu un liekot lietā radošo domāšanu, pārvērst to par stilīgu dizaina priekšmetu.