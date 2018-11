Latviešu valodā iznākušas jau 4 inovatora un vizionāra Guntera Pauli grāmatas

Arī Latvijā G. Pauli idejas guvušas atsaucību un vainagojušās gan ilggadīgā sadarbībā ar Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtu, gan nule iesāktajā sadarbībā ar A/S “Latvijas Valsts meži”, kuras ietvaros paredzētas izglītojošas programmas skolotājiem. Latviešu valodā iznākušas četras G. Pauli grāmatas – pasaules bestsellers “Zilā ekonomika 3.0” un trīs bilingvālas grāmatas bērnu izglītošanai par iepriekšminētajām jaunajām iespējām (“Piecas dabas valstis”, “Siržu karalis” un “Vai āboli lido?”). Tās noderēs gan skolā (jo atbilst kompetenču izglītības vadlīnijām), gan mājās – jo ieintriģē bērnus izzināt pasauli un saskatīt iespējas nākotnes inovācijām.

Grāmatā “Zilā ekonomika 3.0” G. Pauli lasītājiem atklāj, kas slēpjas aiz acīm redzamā. Viņa mērķis ir atmodināt uzņēmēja garu ikvienā cilvēkā un mudināt saskatīt vietējo apstākļu un resursu sniegtās iespējas, kas garajā evolūcijas ceļā ir izveidojušās dabā. Šī grāmata var iedvesmot tūkstošiem vai pat miljoniem cilvēku savā dzīvē realizēt Zilās ekonomikas modeli un trūkumu aizstāt ar labklājību. Viens no piemēriem ir inovatīvs ražošanas process, kurā drupināti akmeņi, tostarp gadsimtiem ilgi krājušies kalnrūpniecības atkritumi, pārtop papīrā. Šā papīra ražošanai netiek izmantots ūdens vai nocirsti koki un to var pārstrādāt atkal un atkal. Cits piemērs ir plastmasas, smērvielu un herbicīdu ražošana no nezālēm – savvaļas artišokiem. Grāmatā aprakstītās pieredzes demonstrē, kā jaunā ekonomika uz mūžīgiem laikiem pārveidos sabiedrību un uzņēmējdarbības pamatus.