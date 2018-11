"Delna": Latvijas valdība pilnībā neizmanto atvērto datu potenciālu cīņā ar korupciju

Latvijā tikai četras no desmit pētījumā apskatītajām datu kopām ir pieejamas atvērtā formātā - uzņēmumu reģistrs, publisko iepirkumu reģistrs, kā arī dati par valdības budžetu un valdības izdevumiem. Citas svarīgas datu kopas, piemēram, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) politisko partiju finansēšanas reģistrs, Saeimas balsošanas protokoli vai patiesā labuma guvēju reģistrs ir atrodamas tikai tīmekļa vietnēs vai ir pieejamas tikai "PDF" formātā. Tas apgrūtina lietotāju darbu ar šiem datiem, uzsver "Delna".

Pētījumā tika salīdzinātas desmit datu kopas Latvijā, Somijā un Zviedrijā. Šīs datu kopas tika novērtētas atbilstoši starptautiskiem atvērto datu standartiem, kas tiek attiecināti uz korupcijas apkarošanas datu kopām. Atbilstoši pētījuma metodoloģijai Somija uzrāda vislabāko rezultātu - tai piešķirti 6,1 punkti no desmit. Latvija ieguvusi 5,6 punktus no desmit, bet Zviedrija - 5,3 punktus no desmit. Tomēr secināts, ka visās valstīs, ieskaitot Somiju, ir iespējami uzlabojumi.