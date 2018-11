Šipkēvics par Vēberi: “Skumstu, ja mūsu neiecietības līmenis ir tik augsts un bailes no neparastā tik saasinātas”

“Par Evijas Vēberes interpretāciju dziesmai “Svētku diena”. Esmu ļoti priecīgs, ka mēs šo darbu iekļāvām programmā. Šī, tāpat kā puse koncerta, iezīmē to dažādību, kāda raksturo Latvijas mūzikas jauno lauku, kuru es ar lielu prieku vēlējos iekļaut un parādīt “Mīlestības vārdā” skanējumā. Eksperimentus un drosmīgas idejas, kuras rada, piemēram, grupa “Ezeri”, Matīss Čudars, Alise Joste, arī Evija Vēbere.

Viņš turpina: “Nekad nav apgalvots, ka šīs interpretācijas ir labākas par senāk radītājām. Taču tās ir patiesas un šodienu atspoguļojošas. Šīs 18 dziesmas - tā ir nākotnes balss. Un tā skanēs gan ierasti, gan neparasti, gribam to vai ne. Manuprāt, Olgas Rajeckas dziedājums tolaik “Turaidas Rozes” dziesmās ir pati pilnība. Esmu gadiem tās klausījies un mīlu joprojām. Taču skumstu, ja mūsu neiecietības līmenis ir tik augsts un bailes no neparastā tik saasinātas. Evija Vēbere, atšķirībā no daudziem mūsdienu dziedātājiem, ir ieguvusi augstāko muzikālo izglītību (Groningenas Prinča Klausa konservatorijā Nīderlandē) un pati rada brīnišķīgu, atšķirīgu mūziku.