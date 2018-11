Stājies spēkā spriedums, ar kuru laikrakstam "Ludzas Zeme" likts samaksāt Rēzeknes mēra ģimenei

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments ir nolēmis neierosināt kasācijas tiesvedību Rēzeknes mēra Aleksandra Bartaševiča (S) un viņa sievas Olgas prasībā pret laikrakstu "Ludzas Zeme", līdz ar to spēkā stājies Latgales apgabaltiesas 2017.gada spriedums, ar kuru par labu mēram un viņa sievai no laikraksta piedzīta 880 eiro liela morālā kompensācija, aģentūrai LETA pavēstīja AT pārstāve Baiba Kataja.