Pīrss Brosnans par atlaišanu no Bonda lomas uzzināja telefoniski

Spītējot kritiķu vērtējumam, "Die Another Die" bija līdz tam veiksmīgākā Džeimsa Bonda filma un sadarbība ar Pīrsu Brosnanu - viens no veiksmes faktoriem. Un tomēr līgums par filmēšanos nākamajā filmā tā arī netika sagaidīts.

Kā stāsta pats Brosnans grāmatā "Some Kind of Hero: The Remarkable Story of the James Bond Films", viņš ticis atlaists telefonsarunas laikā.

"Es atrados Bahamu salās, strādāju pie filmas "After the Sunset", kad mans aģents piezvanīja un teica: "Sarunas ir pārtrauktas. Producente Barbara Brokolija un Maikls Vilsons nav droši par to, ko vēlas darīt. Viņi tev piezvanīs nākamnedēļ"," atminas Brosnans.

Viņš turpina: "Es sēdēju Ričarda Harisa mājā Bahamu salās, kad Barbara un Maikls man zvanīja. "Mums žēl," Barbara raudāja, Maikls bija stoisks un sacīja: "Tu biji lielisks Džeimss Bonds. Liels paldies." Es teicu: "Liels paldies. Visu labu." Tas arī viss. Es biju šokēts un sagrauts par to, kā tas viss beidzās."

Kā zināms, Brosnans filmējās četrās Džeimsa Bonda filmās - "GoldenEye" (1995), "Tomorrow Never Dies" (1997), "The World Is Not Enough" (1999) un "Die Another Day" (2002).

Skaties pēdējo Džeimsa Bonda filmu ar Pīrsa Brosnana piedalīšanos sestdien, 24. novembrī, plkst. 22:15, kanālā 360TV!