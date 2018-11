Pirmizrāde JRT – Tenesija Viljamsa “Jaunības putns ar saldo balsi”.

Amerikāņu dramaturgs Tenesijs Viljamss (1911 – 1983) ir sarakstījis divdesmit četras lielformāta lugas, tostarp “Stikla zvērnīca”, “Ilgu tramvajs”, “Kaķis uz nokaitēta skārda jumta”, saņēmis augstākos profesionālos novērtējumus – divas reizes Pulicera balvu, trīs reizes New York Drama Critics’ Circle balvu un divas reizes Tonija balvu. Luga “Jaunības putns ar saldo balsi” pirmo reizi tika uzvesta Brodvejā 1959. gadā. Tenesijs Viljamss to rakstīja ilgāku laiku, padziļinādams un attīstīdams tālāk savu pirms vairākiem gadiem sarakstīto viencēlienu “Ienaidnieks: laiks”. Būdams jau pasaulslavens autors un izlēmīgi nolēmis pielikt punktu savai ieilgušajai koķetērijai ar masu auditoriju, saskaņā ar kuras gaumi un par prieku producentiem dramaturgs bija pārrakstījis ne vienu vien savu lugu. Ar šo darbu viņš vairs nejokojās: “Es varu rakstīt tikai par tēmām, kurās es jūtos emocionāli iesaistīts. Un manos darbos ir tikai divas lielās tēmas, kas variējas un atkārtojas. Viena no tām ir apsēstība ar laiku, kas paiet.” Amerikāņu režisors Elija Kazans, viens no izcilākajiem Viljamsa darbu interpretiem un tuvs rakstnieka draugs, uzskata “Jaunības putnu ar saldo balsi” par visautobiogrāfiskāko Tenesija Viljamsa lugu.