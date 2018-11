Hanana Halfana Obaida Ali Al Madhani par rezidējošo vēstnieci Latvijā kļuva pavisam nesen – 2017. gada 23. janvārī, kad viņa oficiāli iesniedza savu akreditācijas vēstuli Latvijas Republikas prezidentam Raimondam Vējonim. Zīmīgi ir tas, ka viņa ir kļuvusi par pagaidām vienīgo rezidējošo arābu valsts vēstnieci Latvijā (un arī Baltijā). Nezinātājam – rezidējošais vēstnieks nozīmē pārstāvja fizisku atrašanos tās valsts teritorijā, kurā viņš ir ticis nozīmēts. Citi arābu vēstnieki, kuri ir savu valstu oficiālie pārstāvji Latvijā, atrodas dažādās citās Eiropas valstīs (piemēram, Polijā un Zviedrijā). Lai gan diplomātijā rezidējošā vēstnieka nozīmēšanai var būt daudzi iemesli, viens no tiem ir kādas valsts ieinteresētība īpaši padziļināt savstarpējās attiecības ar kādu citu valsti.

Kā saka pati vēstniece, AAE ir vienmēr ieinteresēta jaunu draugu iegūšanā, un Latvija ir viens no tiem. Nenoliedzami, ka labs draudzības cements ir arī mūsu uzņēmēju panākumi AAE tirgos. Jāatceras, ka eksportējamie apjomi uz AAE 2017. gadā sasniedza aptuveni 100 miljonus eiro.

Esmu patiesi lepna, ka man ir ticis uzticēts šāds gods. Lai gan diplomātiskās attiecības starp mūsu valstīm tika nodibinātas jau 1995. gadā, līdz pat 2017. gadam Latvijas fails tika pārvaldīts no mūsu pārstāvniecības Vācijā. Uzskatu, ka salīdzinājumā ar maniem kolēģiem, kuri Igauniju un Lietuvu sedz attiecīgi no Stokholmas un Varšavas, būšana šeit Rīgā ir sniegusi man priekšrocību būt celmlauzei daudzām iniciatīvām visā Baltijas reģionā.

Uzskatu, ka es no AAE esmu atnesusi sauli, jo šī ziema ir daudz siltāka par iepriekšējo (smejas).

Ļoti jauki no jūsu puses. Varbūt varat pastāstīt, kā jums pagaidām ir veicies ar jūsu lielo misiju – Latvijas un AAE attiecību uzlabošanu? Kas jau ir ticis sasniegts?

Varu tikai teikt, ka ir panākts ārkārtīgi liels progress. Fakts, ka AAE ir atvērta Latvijas vēstniecība un Latvijā – AAE vēstniecība, jau ir būtisks sasniegums. Abas puses aktīvi strādā pie divpusējās līgumtiesiskās bāzes paplašināšanas un savstarpējās vizīšu apmaiņas. Augsti novērtējām Latvijas prezidenta Raimonda Vējoņa ierašanos vizītē AAE 2017. gadā un priecājamies, ka pēc tās ir notikusi aktīva uzņēmēju delegāciju vizīšu apmaiņa (autora piebilde: ekonomiskās attiecības ir noteicošais dienaskārtības punkts AAE un Latvijas attiecībās). Aktīvi sadarbojamies arī starptautiskajās organizācijās un esam noslēguši vairākas balsu apmaiņas. Apliecinājums mūsu labajām attiecībām ir arī AAE ekonomikas ministra viesošanās Latvijā šā gada maijā. Ceram, ka 2019. gadā tiks sasaukta abu valstu Apvienotā ekonomiskā komiteja, kura varētu identificēt jaunas ekonomiskās sadarbības iespējas. Visbeidzot, vēlos vērst uzmanību, ka jaunatklātais «Air Baltic» reiss no Rīgas uz Abū Dabī ir ļoti svarīgs cilvēku savstarpējo kontaktu veicināšanā. Tiesa, mēs vēlētos, lai tas darbotos visu gadu, nevis tikai ziemas mēnešos.

Vēstniece kopā ar Apvienoto Arābu Emirātu ekonomikas ministru šeihu Sultanu bin Saedu Al Mansūri (otrais no labās) un AAE delegāciju tikšanās laikā ar Ministru prezidentu Māri Kučinski.

AAE ir viens no reģiona tirdzniecības centriem, un mūsu valsts pozitīvie ekonomiskās izaugsmes rādītāji padara biznesa veidošanu ārkārtīgi izdevīgu. Esam arī ļoti inovatīva ekonomika. Papildus tam Emirātu ģeopolitiskā pozīcija un lielās ostas padara mūsu valsti par vārtiem gan uz pārējām Persijas līča valstīm, gan arī uz Āziju un Austrāliju. Latvija nenoliedzami ir pieņēmusi pārdomātu lēmumu, izvēloties tieši mūs kā savu bāzi līča valstu reģionā.

AAE ekonomiskā atkarība no naftas mūsdienās ir vairs tikai 27%. Neuzskatu, ka mūsu ekonomiskā labklājība būtu atkarīga tikai no šā resursa pieejamības. Mēs arī aktīvi strādājam, lai samazinātu atkarību no šā resursa vēl vairāk.