Modes prasītie betona plakanie vēderi un mirušie iegurņi - mūsdienu sieviešu skaudrā realitāte

Vēders tulkojumā no daudzām valodām nozīmē Dzīve

Un mēs katrs savu dzīvi sākam tieši mātes vēderā. Sievietei vēders nav vienkārši ķermeņa zona, tā ir dzīvības un spēka vieta. Tā ir vieta, ar kuru sieviete rada. Rada ne tikai dzīvību, bet rada arī visu savu dzīvi! Sievietei vēders ir spēcīgākais enerģijas centrs, kuru tā piepilda un no tā dod tālāk sev un saviem apkārtējiem. Katrai enerģētiski spēcīgai sievietei vēders ir kā pilns ģimenes pavarda katls, no kura pasmelt var visi un pietiek visiem, un no kura sieviete pati smeļ savu sievišķību.