Tuvākajās dienās uzsāks Rīgas Lielo kapu "inventarizāciju", lai gan teritorijas nākotne joprojām ir neskaidra

Šajā apsekošanā plānots veikt visu Lielajos kapos esošo pieminekļu kataloģizāciju un uzskaiti, veidojot katram objektam savu uzskaites kartiņu. Tāpat plānots inventarizēt visās kapličās esošo kapu pieminekļus un to fragmentus un izveidot atbilstošu to glabāšanas novietni tajās kapličās, kuras nav plānots eksponēt. Tāpat paralēli tiks vākta informācija no arhīviem par to, kādas tieši personas kapos apglabātas. Nākotnē plānots izstrādāt publiski pieejamu digitālo datubāzi ar dažādiem informācijas un materiālu līmeņiem.