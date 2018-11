Karašausks atbalsta Pātelainenu: Viņš izveidoja fantastisku kolektīvu

Vēlos pateikties visam mūsu treneru štābam, medicīnas personālam un visiem, kas bija ar mums šajā Nāciju līgā! Jā, zinu, mēs piedzīvojam sarežģītus laikus, taču to ko ir izdarījis soms, šajā īsajā laikā, ir łoti grūts darbs. Vińš izveidoja fantastisku kolektīvu, tic katram no mums un būvē agresīvu komandu panākumiem. Bet, noteikti, lai iegūtu rezultātu ir vajadzīgs laiks, jo īpaši izlasē. Iepriekšējiem speciālistiem tāds tika dots. Es ceru, ka arī Miksu pie tāda tiks. Paldies Tev, Miksu, par šo pusgadu un ticu, ka mēs tiksimies martā un turpināsim augt! Tas ir sākums neticamai pasakai!

