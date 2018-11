Video: Šteinbergs starp līderiem sūrākajās Dienvidamerikas enduro sacīkstēs

Ivo Šteinbergs uz sarunu ieradies taisnā ceļā no Čīles, kur tikko aizvadītas pasaulē sūrākās sešu dienu enduro sacīkstes – The International Six Days Enduro (ISDE). Šteinbergs kopā ar igauņu sportistiem veidoja Baltijas komandu, izcīnot augsto otro vietu klubu ieskaites kopvērtējumā. Bet savā klasē individuālajos rādītājos Ivo ir trešais. Un tā nav tikai vieta starp līderiem - šajā moto disciplīnā ISDE ir augstākās pilotāžas rādītājs. Sarunā ar raidījuma vadītājiem Paulu Timrotu un Ilmāru Līkumu Ivo atklāj, kas palīdzēja piepildīt sapni: beidzot izbraukt Čīles bezceļus, un cik sarežģītu izpēti veica komanda, apgūstot nepielūdzamo trasi.