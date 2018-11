Trīs lielākie riski, ar kuriem saskarsies pirmie kolonisti uz Marsa

Petraneks ir viens no neskaitāmajiem ekspertiem, kas konsultēja “National Geographic” satriecošās dokumentālās drāmas “Marss” tapšanā. “Marsa” 2. sezona ir skatāma svētdienās. “National Geographic” ir apkopojis nopietnākos riskus, ar kuriem nāksies rēķināties ikvienai misijai uz Sarkano planētu.

Mūsu planētas magnētiskais lauks un atmosfēra dabiski aizsargā mūs no kaitīgā kosmiskā starojuma. Taču uz Marsa šīs aizsardzības nav, tādēļ Sarkanās planētas iemītnieki ir pakļauti lielākam apdraudējumam, kas ilgtermiņā palielina audzēju un ģenētisko mutāciju risku, kas var atstāt iespaidu uz jaundzimušiem bērniem. Iespējams, kolonistiem starojuma ietekmē var mazināties lēmumu pieņemšanas spējas.

“Protams, astronauti var dzīvot krātera dibenā, Saules staru ēnā, tā izvairoties no tiešas radiācijas, taču tas viņus neaizsargās no reālajiem slepkavām – kosmosa stariem. Lielais izaicinājums būtu uz Marsa atrast, piemēram, lavas cauruli vai alu, kurā var patverties no kosmosa stariem un radiācijas,” skaidro Petraneks.