Blogeru un influenceru asociācija atsakās sadarboties ar sekotāju pircējiem

Līdz šim Latvijā nebija institūcijas, kas izglītotu un palīdzētu attīstīties blogeriem un influenceriem. Tāpēc es, Latvijas Blogeru un Influenceru Asociācijas vārdā, aicinu sadarboties šīs jomas pārstāvjus, lai palielinātu profesionāļu skaitu. Asociācijas galvenie mērķi: • apkopot Latvijas ietekmīgākos blogerus un influencerus, kas atbildīs visām asociācijas prasībām (profesionalitāte, kvalitatīvs saturs, sekotāju autentiskums un to iesaiste, sakārtota juridiskā puse un grāmatvedība) • izglītot un konsultēt; tiks rīkoti semināri un lekcijas par nozares jaunumiem, darba iespējām, profesionalitātes paaugstināšanu, piesaistot gan juristus, marketinga speciālistus, aģentūru pārstāvjus un pat nodokļu ekspertus • sagatavot darbam ar zīmoliem un aģentūrām • piedāvāt sadarbības projektus ar aģentūrām un zīmoliem ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē @blogeru_influenceru_asociacija ... “Latvijā darbojas vairāk nekā 300 blogeru, taču Latvijā ir tikai ap 20 profesionāliem blogeriem, kuri prot gan izveidot maksājuma rēķinus, gan profesionāli veidot ierakstus” - aģentūras A.W.Olsen&Partners komunikācijas projektu vadītāja Baltijas valstīs @marija.vorkule ... Latvijas Blogeru un Influenceru Asociācija būs kvalitātes zīme katram, kas tajā tiks uzņemts. Pirmās vēstules, ar uzaicinājumu pievienoties, tiks nosūtītas tuvākās nedēļas laikā. ... Vairāk par asociāciju lasiet šīs dienas laikrakstā “Dienas Bizness” 📰 / paldies @vilgertslawfirm par profesionālo palīdzību

