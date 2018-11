Pie "Ērkšķu" meitenēm ieradusies grupa "Aarzemnieki", lai kopīgiem spēkiem atraktīvā Jorena virsvadībā taptu TV projekta himna. Tiesa, arī šādos radošos brīžos neiztikt bez strīdiem un kašķiem dāmu starpā - līderību dziesmas tapšanā uzņemas Una, kas sanikno ne vienu vien projekta dalībnieci. Taču īpaši spožo ideju par to, ka katra no dalībniecēm dziesmā atklās to, ar kādu mērķi ieradusies raidījumā, izdomā Alīna, un visi ar sajūsmu tam piekrīt. Lūk, ieskats radošajā procesā!