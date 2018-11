Aktrises Zojas Saldanas spīdīgo matu noslēpums ir nekas cits kā pārsvarā visiem ledusskapī stāvošā majonēze. Recepte ir gaužām vienkārša: slapjos matos jāieziež visā to garumā majonēze. Tad uzliek dušas cepurīti un notur to līdz pat 20 minūtēm. Kāds ir skaidrojums majonēzes iedarbībai? Olas dzeltenumā esošais proteīns matus bagātīgi baro, olas baltums - atbrīvo no netīrumiem, bet etiķis regulē galvas ādas ph līmeni.