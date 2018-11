“Zilā ekonomika” jeb kā no kafijas biezumiem dabūt olas, bet no akmeņiem - grāmatas

Lai arī zināma izglītība un vairākas izlasītas grāmatas ir svētījušas arī mani, tomēr par Gunteru Pauli pirms tam dzirdējis neko nebiju. Iespējams, tāpēc, ka kafijas biezumus sviežu miskastē, ābolus lieku plastmasas maisiņā un par atkritumu šķirošanu atceros tikai tad, kad no Vācijas atbrauc radinieki un vaicā, kur ir bumbiera seržu miskaste. Tieši tāpēc, kad, ziņkārības un bibliofila instinktu vadīts, nonācu preses konferencē, kurā tika īsi prezentēta šā cilvēka grāmata un idejas, uzreiz sapratu – cilvēki kā es ir viena no šā vīra mērķauditorijām.

Beļģijā dzimušais zinātnieks (dēvēšu viņu tā, jo titulu šim kungam ir ārkārtīgi daudz) Gunters Pauli vispār pasaulē ir ļoti plaši pazīstams. Grāmata “Zilā ekonomika 3.0” (The Blue Economy), kas Apgādā Zvaigzne ABC nupat izdota arī latviešu valodā, ir pasaules bestsellers un publicēts vairāk nekā 40 valodās. Tomēr tā ir tikai viena no vairāk nekā 20 grāmatām pieaugušajiem, ko šis autors ir sarakstījis, kaut arī preses konferencē viņš atzina, ka nav jau nekāds rakstnieks. Jāpiemin, ka līdz ar šo nopietno darbu izdotas arī trīs šā vīra bilingvālās grāmatas bērniem: “Piecas dabas valstis”, “Siržu karalis” un “Vai āboli lido?”.

No Pauli varēja secināt, ka galvenā viņa ideju mērķauditorija ir jauni cilvēki. Tas, protams, ir loģiski, jo nespēju iedomāties, kas būtu jādara, lai piedabūtu 70 gadu vecu vecmāmiņu vai vectētiņu sākt tomātus audzēt jūras ūdens siltumnīcās bez ūdens, bet dienišķo aliņu pirkt nevis veikalā, bet uzbrūvēt no burkāniem. Tas ir diezgan jauki, jo uzreiz var visu atbildību uzvelt saviem bērniem. Pauli zināja teikt, ka, pēc viņa aplēsēm, pietiktu ar divām trim paaudzēm, lai “zilā ekonomika” planētu glābtu no posta, tāpēc visiem iesaku jau tagad sākt saviem bērniem mācīt, kā enerģiju ražot no vaļiem.