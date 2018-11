Andris Bulis par bagātīgajām kompensācijām bijušajiem deputātiem: “Par mūsu tautu vienkārši ņirgājas”

Laime ir arī tad,ja brīvi debesīs vari pacelt savas valsts karogu! Daudz laimes man mazā lielā Latvija 🇱🇻 #latvija100 #lepnums #prieks #latvietis

A post shared by Andris Bulis (@bulis23) on Nov 18, 2018 at 5:51am PST