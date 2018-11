Armands Šķēle liek punktu profesionāla basketbolista karjerai

View this post on Instagram

Chau draugi!!✌🏽 Ta diena ir pienakusi, lai liktu basketbola kedas kaste uz visiem laikiem un beigtu savu profesionalo karjeru🏀!Gribeju pateikt paldies visiem komandas biedriem, treneriem,faniem,menedzeriem, agentiem,dakteriem(ipashi pedejas sezonas), draugiem un protams GIMENEI par atbalstu karjeras laika…Tas bija gars celojums, kuru es izbaudiju !! ES zinu, ka nebiju labakais piemers arpus laukuma un ar mani nebija viegli,bet varu pateikt vienu, ka katra treninja un spele es atdevu visus 100 %…Beigas ne viss sanaca kaa gribetos,bet neko nenozheloju,tads bija mans cels…Ari dazhi sapnji piepildijas - spelet pret labakajiem un kopa ar labakajiem 🇱🇻🇱🇻🇱🇻Latvijas valsts izlase🇱🇻🇱🇻🇱🇻kaa ari vairakas zelta medelas 🥇 Lai ka ari butu, basketbols vienmer paliks mana sirdi,ka ari dazhas karsejas 😁🙈 Es nekur nepazudishu,sekosu lidz musejiem un protams maciishu mazo braali @aigarsskele kaa jaspele 🏀😅 #peace #skeleout #99games #bigtime22 #8golds