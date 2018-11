“Diabēts ir nopietna saslimšana, kas pieprasa no cilvēka daudz uzmanīgāku attieksmi pret savu organismu, nekā var atļauties vesels cilvēks. Diemžēl šīs slimības sekas nereti jūt arī āda. Tā noteikti būs pateicīga par veselīgu, pareizu un vitamīniem bagātu uzturu, kas ļaus tai iegūt vērtīgās uzturvielas. Tomēr, lai izvairītos no dažām biežāk izplatītajām ādas veselības problēmām, noderēs arī citi padomi,” saka MFD veselības centra “Pārdaugava” ārste dermatoloģe Lāsma Kalnbērza.

Cilvēkiem ar cukura diabētu bieži ir sausāka āda, tādēļ ieteicams lietot saudzīgus mazgāšanās līdzekļus – gan ziepes, gan dušas želejas un šampūnus. Jāatceras, ka karsts ūdens nav nekāds labais draugs arī normālai ādai, bet cilvēkiem ar noslieci uz sausu ādu īpaši ieteicams izvairīties no karstām vannām un dušām. Pēc mazgāšanās āda rūpīgi jānosusina un jāieziež ar ķermeņa eļļu, losjonu, krēmu vai ziedi. “Āda var būt īpaši sausa ziemā,” saka Lāsma Kalnbērza, “tāpēc sargājiet seju un rokas aukstā un vējainā laikā: pirms došanās ārā lietojiet aizsargājošu ziedi vai krēmu ar augstu tauku saturu, aizsargājošu lūpu balzāmu un vienmēr uzvelciet cimdus.” Svarīgi aukstajos un sausajos mēnešos uzturēt pietiekamu mitrumu arī telpās, jo sauss gaiss sausina arī ādu.

Savukārt “Euroaptiekas” farmaceite Ieva Zvagule atgādina, ka īsts superprodukts ir augu eļļas, kas, iesūcoties ādā, palīdz veidot dabisku aizsargslāni, aiztur ādā mitrumu un tādējādi neļauj tam izgarot no ādas virsmas: “Visas dabiskās eļļas satur daudz nepiesātināto taukskābju, E vitamīnu, kam piemīt antioksidanta iedarbība, arī citus taukos un ūdenī šķīstošos vitamīnus, kas labvēlīgi ietekmē ādas funkcijas. Vērtīgo vielu proporcijas katrā eļļā ir atšķirīgas, bet ikviena no tām kopj, baro un ietauko ādu, sargā no mikrobiem, mazina iekaisumu un apsārtumu. Izvēles iespējas ir plašas – kokosriekstu, avokado, mandeļu, argāna, naktssveces un dažādas citas eļļas! Ja ir grūti atrast sev piemērotāko, farmaceits priecāsies palīdzēt!”