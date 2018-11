Apledojuma dēļ apgrūtināti braukšanas apstākļi visā Latvijā

"Latvijas Valsts ceļi" informēja, ka apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir Ainažu šoseja (A1) posmā no Berģiem līdz Bīriņu pagriezienam; Vidzemes šoseja (A2) posmā no Rīgas līdz Līgatnei; Valmieras šoseja (A3) posmā no Murjāņiem līdz Braslas tiltam; Rīgas apvedceļš (A4) posmā no Baltezera līdz Saulkalnei; Daugavpils šoseja (A6) posmā no Rīgas līdz Ogrei un no Krāslavas līdz Paterniekiem; Liepājas šoseja (A9) posmā no Anneniekiem līdz Saldum; Ventspils šoseja (A10) no Rīgas līdz Kūdrai; Liepāja – Rucava šoseja (A11) visā maršruta garumā; Rēzeknes šoseja (A12) posmā no Varakļāniem līdz Rēzeknei; Grebņeva – Medumi šoseja (A13) posmā no Rēzeknes līdz Špoģiem.