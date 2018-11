Iekšlietu IT tīklā konstatēts Krievijas izcelsmes spiegu vīruss

“Es varu apstiprināt to, ka “CERT.LV” to atklāja un attiecīgi arī rīkojās - mēs arī kā pārraugošā institūcija esam informējuši tālāk Satversmes aizsardzības biroju, un esam lūguši Satversmes aizsardzības birojam iekļaut šo te jautājumu Nacionālās drošības padomes dienaskārtībā,”

“Par to, vai šis 2015.gadā konstatētais datorvīruss turpina eksistēt sistēmā - šis ir viens no primārajiem jautājumiem, ar ko šobrīd eksperti strādā,” saka Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks Dimitrijs Trofimovs, “bet visi tie gadījumi, kas 15.gadā ir konstatēti, - vēlreiz - tās ir konkrētus darba stacijas, tas viss ir izņemts no aprites, (..) ar katru no tām notika padziļināta ekspertīze, lai jau ekspertīzē datordrošības jomā varētu analizēt, kas ir tas, kas ir palicis nepamanīts ar klasiskām pretvīrusu programmām.”