“Sputnik Latvija” tekstus izplata anonīmu “Facebook” lapu tīkls

LTV izpētījis, ka vismaz astoņas sociālā tīkla lapas izplata “Sputnik Latvija” radītus materiālus. Tie, piemēram, ir konti “Ko apskatīt Latvijā”, “Ko darīt Rīgā” un “Latvija 3.14”. Lapas, kas, šķiet, veidotas, lai stāstītu par Latviju un Rīgu, publicē no citiem sociālo tīklu lietotājiem aizņemtas bildes ar Latvijas dabas skatiem, romantiskas Rīgas ielu ainas, laba rīta novēlējumus.

Visas lapas ir anonīmas, proti slēpj to, kas ievieto saturu un kas pārvalda. Visas šķietami veltītas kādam neitrālam tematam un ar to acīmredzami piesaista sekotājus.

Ir ne tikai it kā tūrismam veltītas lapas, bet arī konts ar receptēm un ēdienu fotogrāfijām, kas ik pa brīdim dalās ar saiti uz “Sputņik” rakstu par kādu problēmu Latvijas pārtikas nozarē.

Lapa “Retro Latvija” pārsvarā publicē padomju Rīgas foto, bet dažreiz “iepilina” arī Sputnik rakstus. Dažus rakstus uzsvērti izplata pat ne viena, bet vairākas lapas - piemēram, ar kritiku pret filmu “Tēvs nakts” vai ziņām par Latvijas pilsoņiem, kas atvēruši restorānu Krimā. “Sputnik Latvija” galvenais redaktors Valentīns Rožencovs sarunā ar “de facto” atzina, ka Sputnik tiešām izmanto šādas lapas savu materiālu popularizēšanai, taču norādīja, ka ar to nodrabojas nevis redaktors, bet sociālo mediju speciālisti;

Starptautiskā domnīca “Digitālās pētniecības laboratorija”, kas Latvijā strādā kopā ar NATO stratēģiskās komunikācijas izcilības centru, arī pētījusi šo tīklu. Tur skaidro – ir grūti novērtēt, cik daudzus šīs anonīmās lapas pārliecinājušās. “Ja cilvēks atkārtoti redz vienu un to pašu informāciju, viņš to uztver kā uzticamu. Tas viss notiek zemapziņas līmenī. Vēstījumu atkārtošana iesakņojas mūsu prātos un mēs sākam veidot pasaules skatījumu, nezinot, kā tas reāli radies”, skaidro domnīcas pētniece Nika Aleksejeva. LTV ziņo, ka Latvijas uzņēmumu reģistrs atteica “Sputnik” masu informācijas līdzekļa reģistrāciju, un “Sputnik Latvija” galvenais redaktors Valentīns Rožencovs strādā no Maskavas, taču Latvijā esot ap 10 Sputnik autoru.