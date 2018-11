Rekonstruēta reta, 1300 gadu sena anglosakšu ģenerāļa ķivere

Ķiveres fragments, kas kalpoja kā rekonstrukcijas bāze, reiz bija daļa no augsta ranga ģenerāļa ķiveres.

Ķiveres no anglosakšu laika (cilvēki, kas apdzīvoja Lielbritānijas teritoriju no mūsu ēras 5. gadsimta) ir ļoti reta parādība mūsdienās. No šā perioda arheologu rīcībā ir vien piecas citas ķiveres.