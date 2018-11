€780 garantētais ienākums - vien populistisks solījums? Itālijas pārbaudījums Eiropas Savienībai

Itālijai ir viens no lielākajiem valsts parādiem Eiropā - 131% no IKP (vēl lielāks valsts parāds šajā reģionā ir tikai Grieķijai - 180% no IKP). EK noteiktais slieksnis ir 60% no IKP, taču Itālijas ieplānotais budžets ar lieliem sociālajiem tēriņiem nepalīdzēs samazināt budžeta deficītu.