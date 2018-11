Miris itāliešu kinorežisors Bernardo Bertoluči

Bertoluči slavenākās filmas ir "Ultimo tango a Parigi" ("Pēdējais tango Parīzē"), "The Sheltering Sky" ("Sargājošās debesis"), "Little Buddha" ("Mazais Buda"), "The Dreamers" ("Sapņotāji") un "The Last Emperor" ("Pēdējais imperators"), kas 1988. gadā ieguva "Oskarus" visās deviņās kategorijās, kurās bija nominēta, tostarp par labāko filmu un labāko režiju.