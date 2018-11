Reperis Deniss novēl iedzīvotājiem novilkt maskas

"Maskas” videoklipa sākumā iekļauts kadrs no šī gada 2. novembra Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa rīkotās ikgadējās pieņemšanas Rīgas pilī audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem, kurā Deniss klātienē tikās ar prezidentu.

Dziesma “Maskas” ir ilgstošā laika posmā tapis apkopojums no pierakstītām atziņām.

“Jau sen esmu novērojis, cik daudz cilvēki sola, runā, bet nekas no tā netiek īstenots, gribu, lai katrs no mums aizdomājas par to, ko mēs varam darīt sevis un savas valsts labā! Cik gan brīnišķīgi ir uzlūkot bērnu acis, jo tās ir patiesas. Dziesmas galvenais vēstījums ir būt mums pašiem, nedzīvot ar divām sejām. Skaņdarbs veltīts katram šīs valsts iedzīvotājam,” atklāj mākslinieks. “Vēlos arī visu audžuģimeņu vārdā izteikt pateicību Raimonda Vējoņa kungam par uzņemšanu Rīgas pilī! Un milzīgu paldies manai audžumammai Ārijai Martukānei un katram, kas ieklausās.”