Žanis Pavlovskis ar jaunu skatuves vārdu izdod savu pirmo EP

““Playboi” ir stāsts par parastu puisi ar nedaudz lielākām ambīcijām nekā ir pieņemts sabiedrībā. Tas ir stāsts par puisi, kurš neskatoties uz to, ka “tava čiepa” viņam raksta, dziļi sirdī tomēr arī grib īstu mīlestību, ne tikai dārgas drēbes un dārgas mašīnas. Šis ir stāsts par puisi, kurš neskatoties uz to, ka dzīvo vidē, kur viss ir nopērkams, pieejams un neīsts, nav palicis par tādu. Šis ir stāsts par katru no mums, momentos, kad kāds tevi nav sapratis pareizi vai nepieņem tevi tikai tāpēc, ka tu esi pieradis dzīvot citādāk un gribi dzīvot citādāk. Ar albumu vēlos pateikt, lai klausītājs atmet pārāk lielo nopietnību gan pret sevi, gan pret apkārtējiem un izbauda dzīvi, kamēr ir tāda iespēja,” stāsta pats mūziķis.