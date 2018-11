“Uz Itālijas fona ar Gobzemu būs grūti izcelties.”

“Uz Itālijas fona mums ar Gobzemu būs grūti izcelties,” saka politologs, jo Itālijas populistu valdība, kuras priekšgalā ir Džuzepe Konte, konfliktē ar Eiropas Savienības institūcijām par budžetu un migrācijas jautājumiem. Eiropas Komisija nesen pirmo reizi noraidīja kādas dalībvalsts budžeta projektu un aicināja to pārstrādāt. Andžāns atgādina, ka arī Francijas prezidents Emanuels Makrons ir jauno spēku politiķis. 2016. gada aprīlī Makrons dibināja partiju En Marche!

Gobzems būs otrais nominētais premjera amata kandidāts, kurš mēģinās izveidot valdību. Iepriekš prezidents bija uzticējis valdības veidošanu Jaunās konservatīvas partijas (JKP) līderim Jānim Bordānam. Taču pēc nedēļu ilgiem JKP centieniem vienoties par iespējamo Bordāna valdību un tās darbiem vairākas partijas nolēma izstāties no šīm sarunām. Ņemot to vērā, prezidents Bordāna nomināciju atsauca.

Gobzems 2008.gadā bija organizācijas "Sabiedrība citai politikai" Tieslietu darba grupas vadītājs un valdes loceklis, bet 2009.gadā no tās izstājies. "Sabiedrība citai politikai" vēlāk bija viena no "Vienotību" veidojošām organizācijām. Savukārt 2013.gadā Gobzems paziņojis, ka nolēmis iesaistīties politikā un piedalīties Saeimas vēlēšanās no toreiz topošās partijas "Latvijas attīstībai".