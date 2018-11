Blogeru un influenceru asociācijas dibinātāja ierauta sekotāju pirkšanas skandālā

Sakarā ar notikušo viņa nākusi klajā ar paziņojumu “Instagram” īsajos stāstos: “Šonakt (no svētdienas līdz pirmdienas rītam) tika tīšuprāt nopirkti “boti” jeb fake followers manam @maija_armaneva profilam, lai vēlāk tīšuprāt vērstu pret mani sabiedrību par to, ka ir izveidota Blogeru un influenceru asociācija. Šī aktivitāte tika veikta, lai tuvākajā laikā kāds publiski paziņotu par to, ka asociācijas dibinātāja, kas iestājusies “Fraud Off” jeb “Atkrāpies” kustībā, pati pērk viltus sekotājus.