25. novembra vakarā Krievijas karakuģi pie Krimas krastiem, tuvumā Kerčas jūras šaurumam (atdala Krievijas teritoriju no tās anektētās Krimas pussalas) atklāja uguni uz trim Ukrainai piederošajiem kuģiem, kuri bija ceļā no sava pastāvīgā bāzes punkta Odesā uz bāzes punktu Mariupolē, kura atrodas Azovas jūras krastos. Sadursme notika brīdī, kad Ukrainas kuģi tā arī nesaņēmuši no Krievijas akceptu par iespējām šaurumu šķērsot, nolēma doties mājup. Tomēr tad tos nobloķējuši Maskavai piederošie kuģi, kuri kopā ar specvienību parūpējušies arī par Ukrainas kuģu aizturēšanu. Notikušo sadursmi ir apstiprinājušas abas iesaistītās puses – gan Krievija, gan Ukraina.