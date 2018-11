Jaunā pašmāju grupa "NeimoM" laiž klajā debijas albumu

Atzīmējot savas pastāvēšanas pirmo gadadienu, sintpopa apvienība "NeimoM" 25. novembrī klausītāju vērtēšanai nodod debijas albumu "Juku gadi". Tajā iekļautas 11 dziesmas, no kurām singli "On My Way", "31. janvāris" un "Juku gadi" jau kādu laiku dzirdami radiostacijās.