90. gadu vecumā miris režisors Nikolass Rougs (Nicholas Roeg), kurš atbildīgs par tādām filmām kā "The Man Who Fell To Earth", kuras oriģinālversijā galveno lomu tēloja Deivids Bovijs, "Don't Look Now" (1973), "Bad Timing" (1980) u.c., ziņo ārvalstu prese.