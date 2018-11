Ar cīņām sniegputenī atklāta “333 Ziemas kauss” 12.sezona

Sacensību braucieni tika aizvadīti trasē, ko veidoja teju visa “333” teritorija, iekļaujot mazo kartingu trasi, piebraucamā ceļa taisni un lielo trasi. Savukārt pašu sacensību norisi būtiski ietekmēja laikapstākļu maiņa. Sacensības sākās uz sausa asfalta, bet jau līdz dienas beigām braucēji piedzīvoja sniegputeni un slapjus laikapstākļus, kas atspoguļojās braucēju rezultātos, informēja sporta kompleksa 333 mārketinga projektu asistente Alise Krustkalne.

4WD klase

Pilnpiedziņas klasē kopumā startēja 31 dalībnieks (18 PRO, 13 AM). Uzvaru PRO grupā izcīnīja pieredzējušais autosportists Ints Jeršovs, otrā vieta Rolandam Kaucim, bet trešā - Mārcim Stūriškam. AM grupā visas dienas garumā ātrākos laikus uzstādīja Ģirts Feodorovs un Rihards Spole, kuri sacensībās piedalījās ar vienu automašīnu un ieguva arī vienādu punktu skaitu (102). Taču šoreiz, iegūstot augstākas vietas četros braucienos, uzvara Ģirtam Feodorovam, otrā vieta Rihardam Spolem, bet trešais - Toms Sakalausks. Jāpiemin, ka visiem AM grupas līderiem šīs bija debijas sacensības 333 Ziemas kausā.

2WD klase

Priekšpiedziņas klasē PRO grupā konkurenci sastādīja ļoti pieredzējuši un godalgoti sportisti - Eiropas rallijkrosa čempionāta dalībnieks Juris Spīķis, viņa brālis, godalgots rallijkrosa braucējs Jānis Spīķis un autosprinta braucējs Mareks Matvejevs. Marekam Matvejevam arī vieta uz augstākā goda pjedestāla pakāpiena, otrā vieta Aivo Gailītim, bet trešā Dināram Tučam, kurš pagājušajā 333 Ziemas kauss sezonā uzvarēja AM grupas sezonas kopvērtējumā, un šajā sezonā startē PRO grupā. AM grupā pārliecinošu sniegumu, uzvarot trīs no četriem braucieniem, rādīja Māris Rūdiens, otrā vieta Agrim Roskošam, bet trešā - Aigaram Odziņam. Jāatzīmē, ka AM grupā lielisku sniegumu demonstrēja dāmas. Kopumā šajā grupā startēja trīs daiļā dzimuma pārstāves - juniore Marta Starka (4.vieta), Darja Judina (5.vieta) un Anastasija Kozlovska (8.vieta). 2WD grupā kopumā startēja 34 dalībnieki (18 PRO, 16 AM)

RWD klase

Visplašāk pārstāvēta šoreiz bija RWD (aizmugures piedziņas) klase, kurā kopumā startēja 40 dalībnieki (12 PRO, 28 AM). PRO grupā arī šajā sezonā sīvas cīņas starp ilggadējiem konkurentiem un pagājušās sezonas TOP3 braucējiem. Šoreiz ātrākais bija Kaspars Mamons, otrā vieta Raivim Galviņam. Vienāds punktu skaits (88) Aigaram Tīdmanim un pagājušās sezonas AM grupas uzvarētājam Artūram Vilciņam, taču šoreiz uz trešā pjedestāla pakāpiena Aigars Tīdmanis. AM grupā sīvā konkurencē pirmā vieta Arvim Āboliņam, otrā Jurim Turkam, trešais - Rūdolfs Borhards.

333 Ziemas kausa otrais posms paredzēts 15.decembrī. Detalizētāka informācija par sacensībām tiks publicēta 333 mājaslapā un Facebook profilā.

Par 333 Ziemas kauss 2018/2019

Tās ir standarta auto sacensības, kurās var piedalīties ikviens braukt gribētājs. Cīņas tiek aizvadītas trīs klasēs (4WD, RWD, 2WD), profesionāļu un amatieru ieskaites grupās.