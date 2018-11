Eksperts: Kerčas šaurumā notikušais pierāda Krievijas gatavību ķerties pie vardarbīgām konfrontācijām

Latvijai ir jāņem vērā Kerčas sadursmes kopējais ietvars, norādīja eksperts, uzsverot, ka šajā gadījumā noticis starptautisko līgumu pārkāpums. "Krievija pārkāpa 2013.gadā noslēgto vienošanos ar Ukrainu par to, ka Kerčas šaurums brīvi izmantojams abām pusēm. Attiecībā uz Latviju varam skatītes uz to, ka Krievija vienošanām pieiet selektīvi un ir gatava atkāpties no tām," sacīja Cepurītis.